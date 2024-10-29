Fırat Aydınus'tan Arda Kardeşler eleştirisi!

Fırat Aydınus, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in performansını eleştirdi.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fırat Aydınus'tan Arda Kardeşler eleştirisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2024 11:35
Fırat Aydınus, Hürriyet'te Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydınus ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fırat Aydınus'un görüşleri şu şekilde:

"Zaten başka bir isim de dillendirilemedi. Bu derbi için geçen hafta Kardeşler'i saklayıp görev vermediler. Merkez Hakem Kurulu maalesef ektiğini biçiyor. Özellikle bu tip maçlar için çıkmazda. Bu hafta da Kadir Sağlam'ı saklayıp görev vermediler Trabzon-Fenerbahçe maçı için. Arda Kardeşler, zaten var olan rahat yapısına bir de vurdumduymaz tavrını ekleyince maçın ilk yarısında faul ve fena hareketlerde, buna ek olarak disiplin cezalarında inanılmaz hatalar yaptı. Verdiği fauller hatalı, mutlak vermesi gerekenleri de es geçti. Hele kartlardaki hatalar... Hem genel yönetimi ile hem spesifik pozisyonlara baktığımızda, Arda Kardeşler maalesef iyi maç yönetemedi."

"KIRMIZI KARTI GÖRMELİYDİ"

"2. golden önce yanlış tarafa faul verdi, 2 kırmızı ve 1 penaltı atladı. Ben bu maçta erkenden kart göstermeyeceğim" mantığı ile müsabakaya başlaması aleyhine oldu. Özellikle Davinson Sanchez'in üst üste Immobile, Joao Mario ve Rafa Silva'ya yaptığı sarı kartlık hareketler o kadar netti ki. İlk yarı görmesi gereken 2-3 sarı kart vardı ve nihayetinde Arda Kardeşler, Davinson Sanchez'e 63. dakikada sarı kart verdi. İlk yarıdan sarı kartı olan Barış Alper, 70. dakikada Semih Kılıçsoy'a yaptığı müdahale nedeniyle 2. sarı karttan kırmızı kart görmeliydi."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery