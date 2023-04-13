Fiorentina, turun kapısını araladı

Fiorentina, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Lech Poznan'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Fiorentina, turun kapısını araladı
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13 Nisan 2023 23:56
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fiorentina, Lech Poznan deplasmasnına konuk oldu. İtalyan ekibi karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Arthur Cabral, 41. dakikada Nicolas Gonzalez, 58. dakikada Giacomo Bonaventura ve 63. dakikada Jonathan Ikone attı. Lech Poznan'ın tek golü 20. dakikada Kristoffer Velde'den geldi.

Bu sonucun ardından Fiorentina, rövanş karşılaşması öncesi büyük avantaj yakaladı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 20 Nisan Perşembe günü Stadio Artemio Franchi'de oynanacak.

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