İtalya Serie A'da Fiorentina, Hellas Verona deplasmanına konuk oldu. Fiorentina, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Antonin Barak, 38. dakikada Arthur ve 89. dakikada Cristiano Biraghi attı.



Bu sonucun ardından Fiorentina, ligde 6 maç sonra kazandı.



Fiorentina, bu galibiyetle 28 puana yükseldi. Hellas Verona, 17 puanda kaldı.



Fiorentina, ligin bir sonraki haftasında sahasında Milan'ı ağırlayacak. Hellas Verona, Spezia deplasmanına gidecek.



Fiorentina, UEFA Konferans Ligi son 16 turunun ilk maçında ise temsilcimiz Sivasspor'la 9 Mart'ta sahasında karşılaşacak.





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