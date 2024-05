Minnesota Timberwolves başantrenörü Chris Finch, takımın yıldız oyuncusu Anthony Edwards'ın "stil açısından" Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a benzediğini söyledi.



Edwards-Jordan karşılaştırmaları, Timberwolves'un Batı Konferansı yarı finali serisinde son NBA şampiyonu Denver Nuggets'a 2-0 üstünlük kurmasıyla hararetli bir noktaya ulaştı.



'The Dan Patrick Show'da konuşan Wolves koçu Finch, karşılaştırmalar hakkında şu şekilde konuştu:



"Yani, stil açısından benzer olabilirler. Bence şampiyonluk düzeyinde sürdürülebilirlik ve başka şeyler açısından gideceği daha çok uzun bir yolu var. Ama kendine güveni belli, havası belli, hepsi de gerçek. Hem de yüzde 100 gerçek.



Ant'e koçluk yapmanın harika yanlarından biri de, oldukça dürüst olması ve size bilmediği ve daha iyi olması gerektiği şeyleri söylemesi. Kişisel farkındalığı çok yüksek. Bu bakımdan kafa olarak biraz eski toprak ve kritik anlardan da asla çekinmiyor.



Ama bunların hepsi daha en başından belliydi. Memphis'e karşı oynadığı ilk playoff serisinde, sanırım 1. maçta 36 sayı atmıştı. Ve genç bir oyuncunun öyle bir atmosfere nasıl tepki vereceğini asla bilemiyorsunuz. Bazı oyuncuların playofflarda işi çözmesi yıllar alabiliyor ama onun için durum böyle değildi. Maç ne kadar önemliyse, o kadar çok keyif alıyor.



Bazen Anthony'yi Şubat ayında Salı gecesi oynanan bir maça motive etmek daha zor olabiliyor. Ancak önemli bir an olduğunda her zaman gerekeni yapıyor."



Edwards ise, yakın zamanda MJ ile arasında yapılan karşılaştırmaların "son bulması gerektiğini" söylemişti.





