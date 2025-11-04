04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Filenin Sultanları, İslami Danışma Oyunları'nda Afganistan'ı çok rahat geçti!

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına çıkan Kadın Milli Takımımız, Afganistan'ı 3-0 yendi.

calendar 04 Kasım 2025 17:24
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı ilk maçında Afganistan'ı 3-0 mağlup etti.

Suudi Arabistan'ın ikinci kez ev sahipliği yaptığı ve resmi açılışı 7 Kasım Cuma günü yapılacak oyunların ilk müsabakaları voleybol branşında yapıldı.

Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı takım, ilk seti 25-3, ikinci seti 25-4 ve üçüncü seti de 25-4'lük skorlarla önde bitirdi ve müsabakayı 3-0 kazandı.


Kadın Voleybol Milli Takımı, oyunlarda ikinci maçını 6 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Azerbaycan ile yapacak.

Milli takımın yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, İran ve Tacikistan'ın katılımıyla düzenlenen organizasyonda tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale yükselecek; üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
