Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Organizasyonda Almanya'da C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika'yı da 3-1 yenmeyi başardı ve böylece turnuvada milliler 6'da 6 yaptı.



"Filenin Sultanları", çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle mücadele edecek.



Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.



Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.



Salon: Paleis 12



Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Stefano Cesare (İtalya)



Türkiye: Zehra Güneş, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Hande Baladin, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)



Belçika: Van Gestel, Janssens, Martin, Stragier, Van Avermaet, Van De Vyver (Rampelberg, Krenicky, Demeyer, Van Sas, Herbots, Lemmens)



Setler: 25-22, 16-25, 25-15, 32-30



Süre: 115 dakika (25, 25, 24, 41)



