Filenin Efeleri'nin başına Kovac getirildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Slobodan Kovac getirildi.Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay katıldığı törende Slobodan Kovac ile resmi sözleşme imzalandı.2008-2009 sezonda başladığı antrenörlük kariyerinde çok sayıda kulüp takımı çalıştıran ve milli takımlar düzeyinde Avrupa, kulüpler düzeyinde ise 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Challenge Kupası şampiyonluğu bulunan 57 yaşındaki Sırp çalıştırıcı, 2014-2015'te İran, 2017-2018'de Slovenya ve 2019-2021'de de Sırbistan milli takımlarında başantrenörlük yaptı.Slobodan Kovac, sporcu olarak 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda bronz, 2000 Sydney Olimpiyatları'nda ise altın madalya kazandı.