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Filenin Efeleri'nin başına Kovac getirildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Slobodan Kovac oldu.

calendar 06 Temmuz 2025 15:26
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Filenin Efeleri'nin başına Kovac getirildi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Slobodan Kovac getirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay katıldığı törende Slobodan Kovac ile resmi sözleşme imzalandı.

2008-2009 sezonda başladığı antrenörlük kariyerinde çok sayıda kulüp takımı çalıştıran ve milli takımlar düzeyinde Avrupa, kulüpler düzeyinde ise 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Challenge Kupası şampiyonluğu bulunan 57 yaşındaki Sırp çalıştırıcı, 2014-2015'te İran, 2017-2018'de Slovenya ve 2019-2021'de de Sırbistan milli takımlarında başantrenörlük yaptı.


Slobodan Kovac, sporcu olarak 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda bronz, 2000 Sydney Olimpiyatları'nda ise altın madalya kazandı.

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