Filenin Efeleri, Altın Ligi'nde Dörtlü Final'de

CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 3. maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'i 3-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Filenin Efeleri, Altın Ligi'nde Dörtlü Final'de
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05 Haziran 2022 17:32
CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 3. maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı millilerimiz 3-0 kazandı ve Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Saadettin Deneri (Türkiye), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Türkiye: Volkan Döne, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Yiğit Gülmezoğlu, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija (Yasin Aydın, Baturalp Burak Güngör, Arda Bostan, Vahit Emre Savaş, Mirza Lagumdzıja, Faik Samed Güneş, Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Ulu)

Portekiz: Sinfronio, Marques, Casas, Da Silva, Marco Evan Ferreira, Lourenco Martins (Pereira, Cveticanin, Alexandre Ferreira, Phelipe Martins, Cunha, Tavares, Tiago Militao Carvalho Ribeiro Pereira, Rafael Santos)

Setler: 25-22, 25-15, 25-18

Süre: 79 dakika (28, 27, 24)

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