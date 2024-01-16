Fernando Santos'tan Beşiktaş'ta 2'de 2!

Fernando Santos, Beşiktaş'ın başında çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'tan Beşiktaş'ta 2'de 2!
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16 Ocak 2024 22:58
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Santos yönetiminde Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Santos'la Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'u 4-0 yendi.

Santos, imza attıktan sonra Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçını da tribünden takip etmişti. Beşiktaş, o maçı da 4-0'lık skorla kazanmıştı.

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