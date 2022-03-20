Fernando Muslera, geri döndü!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Fernando Muslera, Gaziantep FK maçıyla formasına kavuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera, geri döndü!
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20 Mart 2022 14:51
Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Galatasaray'da, Fernando Muslera da formasına kavuştu.

Galatasaray'ın 13 Aralık'ta oynadığı Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan ve 97 gündür sahalardan ayrı kalan tecrübeli eldiven Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.

Öte yandan Galatasaray'da Domenec Torrent, 11'de sürpriz tercihlere imza attı. Sarı-kırmızılılarda savunma dörtlüsü; Semih, Nelsson, Marcao ve Van Aanholt'tan oluştu. Galatasaray'da orta alanda ise Taylan ve Berkan forma buldu. Sarı-kırmızılıların hücum 4'lüsünde; Kerem, Emre Kılınç, Morutan ve Gomis yer aldı.

İşte Galatasaray'ın ilk 11'i:




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