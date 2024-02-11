Ferguson'dan Tottenham'a flaş sözler!

Sir Alex Ferguson, Tottenham'ın Premier Lig'i hiçbir zaman kazanamayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ferguson'dan Tottenham'a flaş sözler!
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11 Şubat 2024 14:16
Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, Tottenham'la ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Ferguson, Tottenham'ın Premier Lig'i hiçbir zaman kazanamayacağını söyledi.

Deneyimli teknik adam, Tottenham için, "Premier Lig'i en son 1961'de kazandılar. Bu çok uzun bir zaman önceydi. Liverpool ve Manchester City'nin bu kadar güçlü olduğu bir ortamda artık kazanmaları imkansız" sözlerini sarf etti.

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