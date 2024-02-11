Ferguson'dan Tottenham'a flaş sözler!

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, Tottenham'la ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.



Ferguson, Tottenham'ın Premier Lig'i hiçbir zaman kazanamayacağını söyledi.



Deneyimli teknik adam, Tottenham için, "Premier Lig'i en son 1961'de kazandılar. Bu çok uzun bir zaman önceydi. Liverpool ve Manchester City'nin bu kadar güçlü olduğu bir ortamda artık kazanmaları imkansız" sözlerini sarf etti.



