Ferençvaroş, tek golle avantajı kaptı

Ferençvaroş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu için Viktoria Plzen karşısında tek gollük avantaj yakaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ferençvaroş, tek golle avantajı kaptı
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13 Şubat 2025 22:50
Son güncelleme 13 Şubat 2025 23:01
UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Playoff ilk maçında Ferençvaroş ile Viktoria Plzen karşı karşıya geldi.

Groupama Arena'da oynanan maçı ev sahibi Ferençvaroş 1-0'lık skorla kazandı.

Ferençvaroş'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Muhammed Abu Fani kaydetti.

Macar ekibi, bu galibiyetle birlikte 20 Şubat Perşembe akşamı Çekya'da oynanacak maç öncesi avantaj yakaladı.


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