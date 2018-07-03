Fenerbahçe'ye ''PSV modeli''

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Fenerbahçe'de ayağının tozuyla antrenmanlara başlayarak sezonu açan teknik direktör Phillip Cocu, uzun vadeli bir programla geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli ile detaylı görüşmeler yapan Cocu, sistemli ve planlı bir çalışma ortamı kurmak istiyor.PSV ile 5 yıl önce anlaşırken, kulüp başkanı Toon Gerbrands ve futbol direktörü Marcel Brands ile benzer bir düzen kuran 47 yaşındaki antrenör, aynı sistemi sarı-lacivertli kulüpte uygulamak istiyor. Bu kurulmak istenen sistemin bazı detayları dikkat çekiyor. Birden fazla adımı olan sistem ile PSV'de 5 yıl görev yaparak 3 lig şampiyonluğu başta olmak üzere 6 kupa kazanılmıştı.- Kadroda genç futbolcuların daha fazla olması, yaş ortalaması genç bir takım. FFP kuralları nedeniyle Fenerbahçe'de de aynı sisteme gidilip, başarı planlaması ve benzer geleneğin yerleştirilmesi..-5 yılda transferlerden kazanılan 108 milyon euro... Memphis Depay, Jeffrey Bruma ve Wijnaldum üçlüsünün satışından 64 milyon euro gelir. Fenerbahçe'de de FFP kıskacı nedeniyle potansiyelli yıldızların benzer şekilde parlatılıp bonservis kazanılması hedefleniyor.-Birçok futbol veri tabanları kullanan Cocu ve ekibi, istatistik, analiz ve video analiz sistemlerine önem veriyor. Samandıra'da Aykut Kocaman ve ekibinin kurduğu teknolojinin yanına yeni sistemlerin eklenmesi ve neredeyse 24 saat kayıt yapan bir sistem kurulması amaçlanıyor.-Aylık ve haftalık futbol toplantıları... Yardımcılarından bilgi alma, başkan ve sportif direktöre de rapor sunma...