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Fenerbahçe'ye Bas Dost için çok zorlu rakip!

Milan'ın, ismi Fenerbahçe ile anılan Bas Dost için devreye girdiği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'ye Bas Dost için çok zorlu rakip!
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11 Temmuz 2018 22:17
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Bas Dost için Milan'ın devreye girdiği öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberde; UEFA'dan FFP nedeniyle ceza alan ve transferde rotasını bonservisi elinde veya maliyeti düşük isimlere çeviren Milan'ın Bas Dost için görüşmelre başladığı kaydedildi. Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli'nin Bas Dost'un temsilcileri ile bir görüşme yaptığı ve transferin görüşüldüğü kaydedildi.

Sporting Lizbon ile bonservis problemini çözemeyen Bas Dost için Milan'ın devreye gireceği ve anlaşma sağlamaya çalışacağı ifade edildi. Sporting Lizbon'un daha önce Bas Dost'un bonservisini 6-7 milyon Euro civarında tuttuğu basına yansımıştı.

FENERBAHÇE, UEFA KARARINI BEKLİYORDU

Fenerbahçe, UEFA'dan gelecek habere odaklandı... Sözleşmesi devam etmesine rağmen Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile yollarını ayıran Bas Dost ile el sıkışan Fenerbahçe, UEFA'yı bekliyor.

UEFA, Sporting Lizbon'un mağdur olmaması için bir bonservis ücreti belirleyecek. Fenerbahçe de bu bonservis ücretinin belirlenmesine göre hareket edecek.

30 MAÇTA 27 GOL

Portekiz Ligi'nde geçen sezon 30 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 27 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı.

Sporting'den ayrılan tecrübeli golcünün Portekiz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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