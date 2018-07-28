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Fenerbahçe'nin rakibinde sakatlık şoku!..

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşacağı Benfica, golcü oyuncusunu sakatlığa kurban verdi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'nin rakibinde sakatlık şoku!..
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28 Temmuz 2018 20:59
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rakibi olacak Benfica sakatlık şoku yaşıyor.

Portekiz ekibinin, prestijli bir hazırlık turnuvası olan Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus ile oynadığı mücadelede golcü oyuncusu Facundo Ferreyra sakatlık yaşadı.

Transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten bedelsiz olarak kadroya katılan Arjantinli oyuncu, karşılaşmanın 39. dakikasında yerde kaldı ve ayağa kalkamayınca sedyeyle kenara getirildi. Oyuncunun son durumunun yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi.

Fenerbahçe, 7 Ağustos'ta ilk maçta Portekiz'de, 14 Ağustos'ta ise rövanşta İstanbul'da Benfica ile karşılaşacak.



 

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