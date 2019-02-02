Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'ten golcü takviyesi!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Zenit, takviyelerini sürdürüyor.
Yaroslav Rakytsky ve Wilmar Barrios'u kadrosuna katan Zenit, son olarak Rubin Kazan'dan İranlı santrfor Sardar Azmoun'u transfer etti.
İranlı futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Zenit'in Rubin Kazan'a 12 milyon euro ödeyeceği belirtilti.
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Yaroslav Rakytsky ve Wilmar Barrios'u kadrosuna katan Zenit, son olarak Rubin Kazan'dan İranlı santrfor Sardar Azmoun'u transfer etti.
İranlı futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Zenit'in Rubin Kazan'a 12 milyon euro ödeyeceği belirtilti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın