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Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'ten golcü takviyesi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Zenit, Rubin Kazan'dan Sardar Azmoun'u kadrosuna dahil etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'ten golcü takviyesi!
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02 Şubat 2019 01:40
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Zenit, takviyelerini sürdürüyor.

Yaroslav Rakytsky ve Wilmar Barrios'u kadrosuna katan Zenit, son olarak Rubin Kazan'dan İranlı santrfor Sardar Azmoun'u transfer etti.

İranlı futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Zenit'in Rubin Kazan'a 12 milyon euro ödeyeceği belirtilti.



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