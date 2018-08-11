'ninkarşısında 21. dakikada kazandığı penaltı atışında VAR sistemi kullanıldı.Mehmet Topal'ın ceza sahası çizgisinin üstünde yerde kalmasının ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi.Penaltı kararının ardından ise VAR'a başvuruldu. Pozisyonun tekrarını inceleyen VAR hakemi Ali Palabıyık ve AVAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonun penaltı olduğunu belirttikten sonra Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi.Topun başına geçen Giuliano ise 22. dakikada eşitlik sayısını attı ve skoru 1-1 yaptı.