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Fenerbahçe'nin penaltısında VAR kararı!

Fenerbahçe'nin Bursaspor maçının 21. dakikasında kazandığı penaltı kararında VAR sistemine başvuruldu.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'nin penaltısında VAR kararı!
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11 Ağustos 2018 22:18
Fenerbahçe'nin Bursaspor karşısında 21. dakikada kazandığı penaltı atışında VAR sistemi kullanıldı.

Mehmet Topal'ın ceza sahası çizgisinin üstünde yerde kalmasının ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi.

VAR DA PENALTI DEDİ!

Penaltı kararının ardından ise VAR'a başvuruldu. Pozisyonun tekrarını inceleyen VAR hakemi Ali Palabıyık ve AVAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonun penaltı olduğunu belirttikten sonra Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Giuliano ise 22. dakikada eşitlik sayısını attı ve skoru 1-1 yaptı.



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