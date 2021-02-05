Fenerbahçe'nin Galatasaray'a üstünlüğü

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 112 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-124, gol sayısında da 536-488 üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA
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Fenerbahçe'nin Galatasaray'a üstünlüğü
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05 Şubat 2021 11:57
Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'de cumartesi günü yapacakları derbiyle tarihte 393. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 392 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi.

- Ligde 128. sınav

Galatasaray ile Fenerbahçe, 63. sezonu oynanan lig tarihinde 127 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-34 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol kaydetti.

- Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide iki takım da 7'şer gol kaydetti.

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle: 

      Tarih            Stat   Organizasyon   Sonuç (FB-GS) 
 26.05.2016   Antalya   Türkiye Kupası   0-1
 20.11.2016   Ülker   Süper Lig    2-0
 23.04.2017   Türk Telekom   Süper Lig    1-0
 22.10.2017   Türk Telekom   Süper Lig    0-0
 17.03.2018   Ülker   Süper Lig    0-0
 02.11.2018  Türk Telekom  Süper Lig    2-2
 14.04.2019  Ülker  Süper Lig  1-1
 28.09.2019  Türk Telekom  Süper Lig  0-0
 23.02.2020  Ülker  Süper Lig  1-3
 27.09.2020  Türk Telekom  Süper Lig  0-0
 


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