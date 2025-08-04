Fenerbahçeli Oğuz Aydın'a PSV takibi

Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın ile ilgileniyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre PSV, milli futbolcuyu takip ediyor.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki kanat oyuncusu, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Oğuz Aydın, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 30 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.