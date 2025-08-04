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Fenerbahçeli Oğuz Aydın'a PSV takibi

PSV Eindhoven, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Oğuz Aydın'ı takibe aldı.

calendar 04 Ağustos 2025 14:40
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçeli Oğuz Aydın'a PSV takibi
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Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın ile ilgileniyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre PSV, milli futbolcuyu takip ediyor.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki kanat oyuncusu, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Oğuz Aydın, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 30 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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