Fenerbahçeli Koray'ın ölümüne dair ilk açıklama

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbi maçta, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve müdahalelere rağmen kurtarılamayan Koray Şener'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.Genç taraftarın cenazesi nedeniyle polis, Adli Tıp Kurumu binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Şener'in cenazesiyle yakınları da geldi.Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in eniştesi Güven Gürsan, Şener'in daha önce bir rahatsızlığının bulunmadığını söyledi. Maç öncesinde Şener'in babası Rıfat Şener ile görüştüğünü aktaran Gürsan, şöyle konuştu:Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından, Koray Şener'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'ndaki gasilhaneye götürülecek.Koray Şener için yarın saat 11.00'de Ülker Stadı'nda tören düzenleneceği, Şener'in cenazesinin İzmit Yarımca'da bulunan Mimar Sinan Camisinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Yarımca Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Şener, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli'den gelmiş, tribünde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Şener'in hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilmişti. İlk yarı boyunca tribünde sessiz bir şekilde oturan Fenerbahçeli taraftarlar devre arasında stadı terk ederek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmişti.