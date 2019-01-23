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Fenerbahçe'den Londra'da üçlü taarruz

Fenerbahçe transferin bitimine 1 hafta kala, yabancı takviye için gaza bastı.Gündemde Drinkwater, Moses ve Johansen var.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'den Londra'da üçlü taarruz
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23 Ocak 2019 08:36
Fenerbahçe transferin bitimine 1 hafta kala, yabancı takviye için gaza bastı. Sarı-lacivertliler, 3 önemli yabancıyla anlaşma noktasına geldi.

Moses ve Drinkwater konusunda Chelsea ile görüşmelerini sürdürdüğü, oyuncuların kariyerlerine Premier Lig'de devam etme ısrarı nedeniyle son kararın beklendiği ifade edildi. Moses ve Drinkwater, Premier Lig'den talipleri çıkmazsa transferin son günlerine doğru sarılacivertlilere yeşil ışık yakacak.

Fenerbahçe'nin temasta olduğu son isim ise Fulham'ın Norveçli orta saha oyuncusu Stefan Johansen... Sezon sonu sözleşmesi biten oyuncuyla görüşmelerde son noktaya gelindi



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