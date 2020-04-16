Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu modeli

Fenerbahçe'de sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan 39 yaşındaki oyuncu Emre Belözoğlu çalışmalara başladı. Altyapıdaki gençleri bizzat takip eden ve bu oyuncuların raporlarını inceleyen Belözoğlu'nun önderliğinde, sarı lacivertli kulüpte hedef yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekmek.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu modeli
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16 Nisan 2020 08:09
Fenerbahçe gelecek sezona Emre Belözoğlu önderliğinde hazırlanıyor. Sportif direktörlük koltuğuna oturacak tecrübeli yıldız, gençlik harekâtı başlatacak.

Galatasaray altyapısından yetişen Emre kendisi gibi oyuncuları A takıma kazandırmanın hedefinde. Böylelikle hem takımın yaş ortalaması hem de maliyetler aşağı çekilecek.

Kulübün altyapısındaki oyuncuların raporları bizzat Belözoğlu tarafından inceleniyor. Bu çalışmalar ışığında devre arası Antalya kampı kadrosuna dahil edilen 2001 doğumlu sol bek Emir Miray ile profesyonel sözleşme imzalama kararı alındı.

Çaykur Rizespor forması giyen Oğuz Kağan ve Burak Albayrak da gelecek sezonun takım iskeletinde yer alacak.

 

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