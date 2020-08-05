Fenerbahçe yöneticisi Pirşen: 'Bu limiti deleceğiz!'

"BİZİM İSYAN SEBEBİMİZ"

"TAHKİM KURULU'NA BAŞVURACAĞIZ"

"BU KOMİK VE ANLAMSIZ UYGULAMAYI DELECEĞİZ!"

Fenerbahçe Sportif Hukuk İşleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Haber Global'de Onur Tuğrul'un sorularını yanıtladı."Harcama limiti teknik direktörünü etkilemeyecektir. Zaten TFF'nin zorunlu pozisyonlarından biridir teknik adam, teknik sorumlu. Dolayısıyla bir kulüp sadece maddi sebepler nedeniyle teknik sorumlu olmadan bırakılamaz. Bu konuda bir kaygımız yok.Erol Bulut, tüm Fenerbahçelilerin içine sinecektir ve fark yaratacaktır.""TFF'nin açıkjlaması bizim için komedi. Açıklanan şeylere, federasyonun birçok yöneticisine 1 sene önce biz açıkladık. Teknik konuları acı ama gerçek federasyondan biz daha iyi biliyoruz. Onlar bizim devşirdiğimiz sistemi en önemli kısmını, beynini çıkarıp çalışmayan bir kural haline geldik. Federasyonun tek katkısı olumsuz olmuştur. Detaylı açıklamaya gerek yok. Biz bunları açıkladık zaten.Biz bu işe niye isyan ediyoruz? Bugün bazı kulüplerden açıklamalar gördük. Bildiğimiz rakamlar vs. deniyor. Biz de hesaplayabiliyorduk. Bizim şaşırdığımız, TFF'nin dayanaklarına yaptığımız hesaplamalarda harcama limitimiz eksi çıkıyordu. Gülünç bir şekilde artı limit verildi. Zannedersem gülünç duruma düşmemek veya tepki toplamamak adına açıklamasını bilmediğimiz şekilde artı limit tahsis edildi. Gülünç limitler tahsis edildi.Geçen sene de iki yönetim vardı. Üzerine belli bir aşım payı bırakıldı. İki ayrı yöntemleri var. Futbol AŞ'ye ve kulüplerin dernek dahil hesaplarına bakılıyor. Kulübümüzün konsolide rakamlarıyla birlikte derneğimizin de borcumuzu iki kere düşüyorlar. Bu hesaplama metoduyla limitlerimiz hep eksi çıkıyor. Borçlu kulüp, ana parayı ödeyemez zaten. Türkiye'deki tüm kulüpler faaliyetleri nedeniyle zarar ediyor. Kulüpler, bir miktar sıcak parayla borçlarını ötelediler. Birkaç sene içinde milyarlarca TL, 1 yıl içerisinde ödemeleri gerekecek. Bu da limitlerinden düşülecek. Problem, o kulüpler için ötelendi. Bugün güllük gülistanlık açıklamalar yapan kulüpler 2-3 sene sonrasını inşallah düşünüyorlardır.Biz 18 kulübün altına imza attığı bir çalışma yaptık. 3 büyükler önderliğindeydi ve tüm kulüpler imzaladı. Federasyona götürüldü. 18 kulüp görüştüğümüzde, 1 kulüp imzaladığı belgeden caydı. Talimatta sistemin daha doğru çalışması için verdiğimiz talimat değişiklik önerisi, 1 kulüp caydı diye değiştirilmedi. Bunun kim olduğunu kamuoyu tahmin ediyordur. 17 kulübün ortak iradesiyle bildirdiği bir yöntem dinlenmedi. Federasyon da açıklamasında kulüplerle görüştük diyor. Bugün, imkansız bir projeyle uğraşıyoruz.""Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Sağ olsun taraftarlarımız kayıtsız şartsız destek gösterdi. Fenerbahçe, son 10 yılda üçüncü dördüncü kez köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Sıkı duruşlarına, cesur duruşlarına devam etsinler. Şunu bilsinler. Tek sürpriz limitimizin pozitif çıkması. Normalde negatif çıkması gerekiyordu bu saçma uygulamayla. Ancak Tahkim Kurulu'na başvuracağız. Tahkim'le bitmeyecek bir iş. Bu işin Rekabet Kurulu ve yatırımcı bir boyutu var. Yatırımcıları var bu kulübün, bu kulübü devam edemeyecek hale getiriyorsunuz. Aşırı kontrolsüz uygulamalar yatırımcıyı da etkiliyor. Spor Hukuku açısından Tahkim son mercii ama Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar da var. Son karar merciinin Tahkim olamayacağına dair. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi boyutu var. Ben Fenerbahçe olarak tüzel kişilik adımı atamayabilir ama yatırımcı boyutu var. Bosman Kuralı gibi üst yargı mercileri tarafından iptal edilebiliyor. Bu işi Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceğiz.""Transferle ilgili çalışmalarımızı yaptık. Bazı oyuncularımızla görüştük, anlaştık. Onlar da bizimle mücadele edecek. Fenerbahçe, son ana kadar onlar için mücadele edecek. Taraftarlarımızın kaygısı olmasın. Komedi, trajikomik diyebileceğimiz bu uygulamayı bir şekilde deleceğiz. Bunu gayrıhukuki yapmayacağız. Hukuk çerçevesinde anlamsız uygulamaya bir şekilde "Dur" diyeceğiz. Fenerbahçe'de yakışan transfer için elimizden geleni yapacağız. Bizim nefesimizi kesmeye çalışmasınlar. Biz mümkün mertebe bu kulübü kendi yağıyla kavurmak istiyoruz. Biz bu işin Türkiye'de lokomotifi olan bir kulübüz."