Fenerbahçe'yi bekleyen şartlar: -5 derece, suni çim!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hem zemin hem de soğuk alarmı verildi.
Nordsjaelland'ın maçlarına ev sahipliği yapan 10 bin 300 seyirci kapasiteli Right to Dream Park'ın zemini yüzde 100 sentetik çim. Sarı-lacivertli ekip, zemin ve hava şartlarına göre hazırlık yaptı.
Futbolcular, zemine özel krampon ve soğuk hava için termal malzemelerle sahaya çıkacak. Karşılaşma saatinde hava sıcaklığının eksi 5 derece olması bekleniyor.
Nordsjaelland'ın maçlarına ev sahipliği yapan 10 bin 300 seyirci kapasiteli Right to Dream Park'ın zemini yüzde 100 sentetik çim. Sarı-lacivertli ekip, zemin ve hava şartlarına göre hazırlık yaptı.
Futbolcular, zemine özel krampon ve soğuk hava için termal malzemelerle sahaya çıkacak. Karşılaşma saatinde hava sıcaklığının eksi 5 derece olması bekleniyor.