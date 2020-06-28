Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu; Otar!

Max Kruse'nin ayrılığı sonrası 10 numara arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme, Avusturya'nın Sturm Graz takımında forma giyen Otar Kitieshvili geldi. 24 yaşındaki Gürcü futbolcu için konuşulan bonservis bedeli ise 1 milyon Euro civarında...

Haber; Fanatik
Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu; Otar!
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28 Haziran 2020 13:23
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isimlerden biri de Otar Kitieshvili oldu. 

Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre; Avusturya'nın Sturm Graz takımında forma giyen Otar için Sarı-Lacivertliler'in harekete geçtiği öğrenildi.

2018 yılında ülkesi Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımından Graz'a transfer olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu takibe alan Kanarya'nın kurmaylarının, ülkemizi çok iyi tanıyan Şota ve Arçil Arveladze kardeşlerden bilgi aldıkları bildirildi

Şota ve Arçil'den tam not

Hem Şota hem de Arçil'in, Otar için çok olumlu referans verdiği öğrenilirken, kulübü Graz ile de masaya oturulacağı konuşuluyor. Geçen sezon da gündeme geldiği öğrenilen 10 numara pozisyonundaki oyuncu için konuşulan bonservis bedelinin 1 milyon Euro civarında olduğu bildirildi. Her iki ayağını da kullanabilen ve oldukça teknik bir oyuncu olan Otar'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında bitiyor. Gürcü oyuncu, bu sezon şu ana kadar ligde forma giydiği 21 karşılaşmada rakip filelere 4 gol atarken, 5 de asist yaptı. Otar, Gürcistan Milli Takımı'nda da 16 kez oynadı. 



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