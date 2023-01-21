Fenerbahçe'ye yeni orta saha İtalya'dan!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı orta sahayı İtalya'da buldu.



Kamerun basınından Actu Cameroun'a göre; sarı lacivertli kulüp, Hellas Verona forması giyen Martin Hongla'yı kiralamak istiyor.



OYUNCU AYRILMAK İSYİOR



Yaklaşık 3,5 milyon euro değer biçilen Kamerunlu genç orta sahanın İtalyan ekibinden ayrılmak istediği belirtilirken, teknik direktör Marco Zaffaroni'nin de oyuncuyu kadroda düşünmediği ifade edildi.



BAŞKA TALİPLERİ DE VAR



Oyuncu ile Cremonese ve Salernitana'nın da ilgilendiği yazıldı. 24 yaşındaki orta saha 2021 yılında Royal Antwerp'ten kiralanmış, geçtiğimiz yaz ise 3,7 milyon euro ücretle bonservisi alınmıştı.



Kamerunlu oyuncu, Hellas Verona ile toplamda 30 maça çıktı ve 1 gol attı.





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