Fenerbahçe'ye Skriniar transferinde dev rakipler!

Ara transfer döneminde Galatasaray Kulübü ile girilen yarışta Fenerbahçe'ye imza atan Milan Skriniar'ın performansı alkışlarla karşılandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kiralık olarak gelen Slovak stoperin bonservisini almak için Fenerbahçe yönetimi, Fransız takımı Paris Saint Germain ile masaya oturmaya hazırlanırken oyuncu da tavrını Fenerbahçe'den yana koymuştu. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun başarılı performansı sonrasında talipleri de arttı.
KARARINI SEZON SONUNA BIRAKTI
Kanarya'nın, Fransız ekibine 15 milyon Euro bonservis ödemeye hazır durumda olmasının ardından sezon sonu beklenirken, İtalyan medyasında da Skriniar sesleri arttı. Daha önce Sampdoria ve İnter formaları da giyen deneyimli stoper, bu ekiplerin radarına girdi. Ayrıca aynı ülkeden Napoli ve Lazio da istiyor. İngiltere Premier Lig kulüplerinin de oyuncu için planlar yapmasıyla birlikte oyuncunun da kafası karışmış durumda. Kariyeri için kritik bir imza yaşı dönemine giren Skriniar'ın, sezon sonunda gelecek tüm teklifleri masaya yatırıp ardından net kararını vereceği öğrenildi.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 22 maçta forma giyen yıldız stoper, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Kiralık olarak gelen Slovak stoperin bonservisini almak için Fenerbahçe yönetimi, Fransız takımı Paris Saint Germain ile masaya oturmaya hazırlanırken oyuncu da tavrını Fenerbahçe'den yana koymuştu. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun başarılı performansı sonrasında talipleri de arttı.
KARARINI SEZON SONUNA BIRAKTI
Kanarya'nın, Fransız ekibine 15 milyon Euro bonservis ödemeye hazır durumda olmasının ardından sezon sonu beklenirken, İtalyan medyasında da Skriniar sesleri arttı. Daha önce Sampdoria ve İnter formaları da giyen deneyimli stoper, bu ekiplerin radarına girdi. Ayrıca aynı ülkeden Napoli ve Lazio da istiyor. İngiltere Premier Lig kulüplerinin de oyuncu için planlar yapmasıyla birlikte oyuncunun da kafası karışmış durumda. Kariyeri için kritik bir imza yaşı dönemine giren Skriniar'ın, sezon sonunda gelecek tüm teklifleri masaya yatırıp ardından net kararını vereceği öğrenildi.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 22 maçta forma giyen yıldız stoper, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.