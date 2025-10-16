Fenerbahçe'ye menajer önerisi: Elye Wahi!

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takıma menajerler tarafından birçok yıldız isim öneriliyor.
FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ
Sarı-laciverlilerde gündeme gelen son isim Frankfurt'un hücumcusu Elye Wahi oldu. Alman ekibinin Omar Marmoush yerine geçtiğimiz sezon Marsilya'dan 26 milyon euroya kadrosuna kattığı Fransız yıldız, Fenerbahçe'ye önerildi.
AYRILMASI GÜNDEMDE
Almanya'da beklentileri karşılayamayan 22 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılması bekleniyor. Genç futbolcu, Galatasaray'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 5. golün asistini kaydetti.
PERFORMANSI
Almanya'da 19 maçta forma giyen Wahi, 1 kaydetti. 22 yaşındaki futbolcu, sol kanat ve santrfor bölgesinde görev yapıyor.
