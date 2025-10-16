16 Ekim
Fenerbahçe'ye menajer önerisi: Elye Wahi!

Frankfurt forması giyen Elye Wahi, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

calendar 16 Ekim 2025 09:50
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye menajer önerisi: Elye Wahi!
Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takıma menajerler tarafından birçok yıldız isim öneriliyor.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Sarı-laciverlilerde gündeme gelen son isim Frankfurt'un hücumcusu Elye Wahi oldu. Alman ekibinin Omar Marmoush yerine geçtiğimiz sezon Marsilya'dan 26 milyon euroya kadrosuna kattığı Fransız yıldız, Fenerbahçe'ye önerildi.

AYRILMASI GÜNDEMDE

Almanya'da beklentileri karşılayamayan 22 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılması bekleniyor. Genç futbolcu, Galatasaray'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 5. golün asistini kaydetti.

PERFORMANSI

Almanya'da 19 maçta forma giyen Wahi, 1 kaydetti. 22 yaşındaki futbolcu, sol kanat ve santrfor bölgesinde görev yapıyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
