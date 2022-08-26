Fenerbahçe'ye, Fransa'dan ret!

Fenerbahçe'ye, transfer için Fransa'dan kötü bir haber geldi. Fransız basınında yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin, Dilane Bakwa için Bordeaux'un kapısını çaldığı belirtildi.



Fenerbahçe'nin, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu için 7 milyon euro'nun yanı sıra, Burak Kapacak'ı da önerdiği ancak Fransız ekibinin bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.



Bordeaux altyapısından yetişen Bakwa'nın kulübüyle 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. 2020'de A Takım kadrosuna katılan Bakwa'nın güncel piyasa değeri 400 bin euro olarak gösteriliyor.





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