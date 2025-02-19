Fenerbahçe'ye bir iyi, bir kötü haber!

Fenerbahçe, Anderlecht maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Dominik Livakovic, antrenmanlara başladı. Allan Saint-Maximin ise gribal enfeksiyon nedeniyle Anderlecht maçı öncesi son antrenmanda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye bir iyi, bir kötü haber!
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19 Şubat 2025 12:01
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Anderlecht maçının taktiksel çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, sakatlığının ardından antrenmanlara başladı. Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, bireysel olarak çalışma yaptı. İsmail Yüksek ile Diego Carlos sakatlığı, Allan Saint-Maximin de gribal enfeksiyon nedeniyle idmana katılmadı.

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