Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in olası transferinden Fenerbahçe'ye tam 12 milyon Euro pay düşecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!
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16 Nisan 2025 08:25

Real Madrid'de Arda Güler, 11'e girmekte zorlanıyor. Manchester United'ın Arda'yı kadrosuna katmaya kararlı olduğu öne sürülüyor.

İspanyol basını; Kırmızı Şeytanlar'ın transfer için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

FENERBAHÇE'NİN KASASINA TAM 12 MİLYON EURO

Takvim'de yer alan habere göre Arda'nın %20 ihtimalle United'a gideceği öğrenildi. Transfer gerçekleşirse Fener'in ise kasasına 12 milyon Euro gireceği belirtiliyor. 

Real Madrid 2023 yılının yazında Fenerbahçe'den Arda Güler'i 6 yıllığına kadrosuna katmıştı.

Genç futbolcunun transferine bonuslarla birlikte 30 milyon Euro verildiği resmen duyurulmuştu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada sonraki satıştan da Sarı-Lacivertliler'e yüzde %20 pay verileceği ifade edilmişti. 

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