Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, orta saha transferinde rotayı İtalya'ya çevirdi.
Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A ekibi Venezia forması giyen Tanner Tessmann'ı gündemine aldı.
SEZON PERFORMANSI
22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Venezia formasıyla 42 resmi maçta görev aldı. ABD'li oyuncu 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.
MERKEZDE DE OYNAYABİLİYOR
Tanner Tessmann, ön liberonun yanı sıra merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor.
SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR
22 yaşıdaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi Haziran 2025'e kadar sürüyor.
Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A ekibi Venezia forması giyen Tanner Tessmann'ı gündemine aldı.
SEZON PERFORMANSI
22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Venezia formasıyla 42 resmi maçta görev aldı. ABD'li oyuncu 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.
MERKEZDE DE OYNAYABİLİYOR
Tanner Tessmann, ön liberonun yanı sıra merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor.
SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR
22 yaşıdaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi Haziran 2025'e kadar sürüyor.