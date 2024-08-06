Fenerbahçe'ye ABD'li orta saha: Tanner Tessmann

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe, Serie A ekibi Venezia'da forma giyen 22 yaşındaki ABD'li orta saha Tanner Tessmann'ı gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye ABD'li orta saha: Tanner Tessmann
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06 Ağustos 2024 11:51
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, orta saha transferinde rotayı İtalya'ya çevirdi.

Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A ekibi Venezia forması giyen Tanner Tessmann'ı gündemine aldı.

SEZON PERFORMANSI

22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Venezia formasıyla 42 resmi maçta görev aldı. ABD'li oyuncu 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

MERKEZDE DE OYNAYABİLİYOR

Tanner Tessmann, ön liberonun yanı sıra merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor.



SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

22 yaşıdaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi Haziran 2025'e kadar sürüyor.  

 
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