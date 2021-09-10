Fenerbahçe ve Milli Takımımızın eski teknik direktörü Guus Hiddink emekli oldu

Bir dönem A Milli Takımımız ve Fenerbahçe'de de görev yapan Guus Hiddink, teknik direktörlük kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.



74 yaşındaki Hollandalı futbol adamı yaptığı açıklamada koronavirüs döneminin de etkisiyle teknik direktörük görevini artık yapmayacağını söyledi. Son olarak görev yaptığı Curaçao Milli takımıyla da durumu görüştüklerini söyleyen Hiddink, "Doğru zamanın geldiğini ve ara vermenin gerekliliğini hissettiğim için böyle bir karar aldım" diye konuştu.



Guus Hiddink kariyeri boyunca PSV, Fenerbahçe, Valencia, Hollanda Milli Takımı, Real Madrid, Real Betis, Güney Kore, Avusturalya, Rusya, Chelsea, Türkiye Milli Takımı, Anzhi, Çin U21 ve Curaçao Milli Takımı'nı çalıştırmıştı



