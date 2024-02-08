Ara transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, eski golcüsü Serdar Dursun transferinde mutlu sona ulaştı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük Serdar Dursun transferi için başkanlar düzeyinde anlaşma sağladı.
Öte yandan Karagümrük'te Serdar Dursun'un, bugünkü antrenmana çıkmadığı bildirildi.
25 MAÇTA 6 GOL
32 yaşındaki Serdar Dursun, bu sezon görev aldığı 25 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük Serdar Dursun transferi için başkanlar düzeyinde anlaşma sağladı.
Öte yandan Karagümrük'te Serdar Dursun'un, bugünkü antrenmana çıkmadığı bildirildi.
25 MAÇTA 6 GOL
32 yaşındaki Serdar Dursun, bu sezon görev aldığı 25 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.