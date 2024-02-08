Fenerbahçe ve Karagümrük, Serdar Dursun için anlaştı!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük Serdar Dursun transferi için başkanlar düzeyinde anlaşma sağladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ve Karagümrük, Serdar Dursun için anlaştı!
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08 Şubat 2024 14:58
Son güncelleme 08 Şubat 2024 15:30
Ara transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, eski golcüsü Serdar Dursun transferinde mutlu sona ulaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük Serdar Dursun transferi için başkanlar düzeyinde anlaşma sağladı.

Öte yandan Karagümrük'te Serdar Dursun'un, bugünkü antrenmana çıkmadığı bildirildi.

25 MAÇTA 6 GOL
32 yaşındaki Serdar Dursun, bu sezon görev aldığı 25 karşılaşmada 6 gole imzasını attı. 

 
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