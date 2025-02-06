Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak hedefi: Benjamin Rollheiser

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İki ezeli rakip için son olarak Portekiz'den Benjamin Rollheiser iddiası gündeme geldi.
Record'da yer alan habere göre, iki ezeli rakip, Benfica forması giyen 24 yaşındaki sağ kanat Rollheiser ile ilgileniyor.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli futbolcunun Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Benfica'da bu sezon 18 maçta süre bulan Rollheiser, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
İki ezeli rakip için son olarak Portekiz'den Benjamin Rollheiser iddiası gündeme geldi.
Record'da yer alan habere göre, iki ezeli rakip, Benfica forması giyen 24 yaşındaki sağ kanat Rollheiser ile ilgileniyor.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli futbolcunun Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Benfica'da bu sezon 18 maçta süre bulan Rollheiser, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.