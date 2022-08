Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi yolunda avantaj arıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek.



Başkent Viyana'daki Viola Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.



Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager olacak.



Sarı-lacivertliler, üçüncü eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdırmıştı.



Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçta iyi bir skor alarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmak için Kadıköy'e avantajlı dönmeyi hedefliyor.



- Alioski sahne alacak



Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ezgjan Alioski, ilk kez kadroda yer alacak.



Sarı-lacivertlilerin son transferleri arasında yer alan 30 yaşındaki sol bek, UEFA kadrosuna eklenmişti.



Alioski, teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkma fırsatı bulacak.



- İrfan Can ve Mert Hakan'ın kadroya dönmesi bekleniyor



Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın Austria Wien maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.



Sezon başı kampında sakatlık yaşayan ve uzun süredir takımdan ayrı kalan Mert Hakan, bir süredir takımla çalışmalara başlamıştı.



Ligde son oynanan Kasımpaşa maçında kadroda olması beklenen 27 yaşındaki oyuncuyu, teknik direktör Jorge Jesus riske etmeyerek kadroya almamıştı.



Bir süredir takımdan ayrı çalışan İrfan Can Kahveci de İstanbul'da dün gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla çalıştı.



- UEFA kadrosu



Fenerbahçe, Austria Wien eşleşmesinde UEFA listesine şu isimleri bildirdi:



Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Atilla Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.



- 11 isim UEFA kadrosunda yok



Fenerbahçe, kadrosunda bulunan 11 futbolcuyu çeşitli nedenlerle UEFA kadrosuna bildirmedi.



Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare, Serdar Aziz, Joao Pedro, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Mergim Berisha, Tiago Çukur, Filip Novak ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.





