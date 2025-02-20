Fenerbahçe, Tuta'dan vazgeçmiyor!

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Tuta için yeni bir çalışma başlatıyor.
Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Brezilyalı stoperi 2025-2026 sezonunda kadroya katmayı amaçlıyor.
Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için devre arasında Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlamış Brezilyalı stoper, ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan ayrılmak istememişti.
Eintracht Frankfurt'ta bu sezon 30 maçta süre bulan Tuta, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Tuta'nın Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Brezilyalı stoperi 2025-2026 sezonunda kadroya katmayı amaçlıyor.
Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için devre arasında Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlamış Brezilyalı stoper, ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan ayrılmak istememişti.
Eintracht Frankfurt'ta bu sezon 30 maçta süre bulan Tuta, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Tuta'nın Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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