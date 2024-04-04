Fenerbahçe taç organizasyonuyla üçüncü kez gole sevindi

Fenerbahçe'de arşılaşmanın 51. dakikasında sağdan kazanılan taç atışını hızlı kullanan İrfan Can Kahveci, savunmanın arkasına sarkan Edin Dzeko'yu topla buluşturdu. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı.
Bu gol, sarı-lacivertli takımın bu sezon taç atışı organizasyonuyla elde ettiği üçüncü gol oldu.
Twente ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçının 74. dakikasında Tadic'in taç atışında solda topla buluşup ceza sahasına giren Dzeko, penaltı noktası üzerine hareketlenen İrfan Can Kahveci'yi golle buluşturan isim olmuştu.
Sarı-lacivertli ekip, ligin 16. haftasında iç sahada 7-1 kazandığı TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde de benzer bir gol kaydetti. Maçın 40. dakikasında kazanılan taç atışını İrfan Can Kahveci hızlı kullanarak savunmanın arkasına koşan Szymanski'yi topla buluşturmuş, bu futbolcu da ceza sahasına girip Dzeko'ya asist yaparak skorun 3-0 olmasını sağlamıştı.
Bu gol, sarı-lacivertli takımın bu sezon taç atışı organizasyonuyla elde ettiği üçüncü gol oldu.
Twente ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçının 74. dakikasında Tadic'in taç atışında solda topla buluşup ceza sahasına giren Dzeko, penaltı noktası üzerine hareketlenen İrfan Can Kahveci'yi golle buluşturan isim olmuştu.
Sarı-lacivertli ekip, ligin 16. haftasında iç sahada 7-1 kazandığı TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde de benzer bir gol kaydetti. Maçın 40. dakikasında kazanılan taç atışını İrfan Can Kahveci hızlı kullanarak savunmanın arkasına koşan Szymanski'yi topla buluşturmuş, bu futbolcu da ceza sahasına girip Dzeko'ya asist yaparak skorun 3-0 olmasını sağlamıştı.
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