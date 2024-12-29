Fenerbahçe, Szymanski'yi satmıyor

Fenerbahçe, talipleri olmasına rağmen Sebastian Szymanski'yi satmama kararı aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Szymanski'yi satmıyor
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29 Aralık 2024 09:34
Son güncelleme 29 Aralık 2024 09:38
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, sarı-lacivertli birçok futbolcuya da teklifler gelmeye devam ediyor. Bu isimlerin başında ise Sebastian Szymanski geliyor.

SATIŞA ONAY ÇIKMADI

Polonyalı futbolcuyu Almanya başta olmak üzere Avrupa'dan çok sayıda takım kadrosunda görmek istese de hem yönetimden hem de teknik heyetten bu satışa onay çıkmadı. Özellikle teknik direktör Jose Mourinho'nun Szymanski'yi ikinci yarıda da kadroda kalması gerektiği yönünde rapor verdi.

KALMASININ NEDENİ

Mourinho'nun, Szymanski'yi kadroda tutmasının en büyük sebebi mücadeleci oyunu ve 10 numara olmasına rağmen maçta sürekli defansa yardım etmesi. Kötü bir ilk yarı geçirmesine ve taraftarın en çok eleştirdiği isimlerin başında gelse de Portekizli çalıştırıcı her karşılaşmadan sonra Szymanski için gelen sorulara, "Kadromda iki tane Szymanski olsa ikisini de oynatırım. Onu değerlendirirken sadece skor katkısına bakmamamız gerekiyor. Szymanski her zaman defansa yardım eden ve rakibe basan bir oyuncu" cevabını vermişti.

Bu yüzden Mourinho'nun ligin ikinci yarısında öğrencisine daha fazla ihtiyaç duyacağını ve astronomik bir teklif gelmemesi halinde satılmamasını istediği bildirildi. Yönetimin de bu karara saygı duyduğu ve Szymanski'yi satmama kararı aldığı vurgulandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Fenerbahçe'de 54 maçta 12 gol, 15 asistle etkili bir performans ortaya koyan Szymanski bu sezon beklenenin altında kaldı. Polonyalı futbolcu 26 karşılaşmada 2 gol, 5 asistte kaldı.



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