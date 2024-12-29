Fenerbahçe, Szymanski'yi satmıyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, sarı-lacivertli birçok futbolcuya da teklifler gelmeye devam ediyor. Bu isimlerin başında ise Sebastian Szymanski geliyor.
SATIŞA ONAY ÇIKMADI
Polonyalı futbolcuyu Almanya başta olmak üzere Avrupa'dan çok sayıda takım kadrosunda görmek istese de hem yönetimden hem de teknik heyetten bu satışa onay çıkmadı. Özellikle teknik direktör Jose Mourinho'nun Szymanski'yi ikinci yarıda da kadroda kalması gerektiği yönünde rapor verdi.
KALMASININ NEDENİ
Mourinho'nun, Szymanski'yi kadroda tutmasının en büyük sebebi mücadeleci oyunu ve 10 numara olmasına rağmen maçta sürekli defansa yardım etmesi. Kötü bir ilk yarı geçirmesine ve taraftarın en çok eleştirdiği isimlerin başında gelse de Portekizli çalıştırıcı her karşılaşmadan sonra Szymanski için gelen sorulara, "Kadromda iki tane Szymanski olsa ikisini de oynatırım. Onu değerlendirirken sadece skor katkısına bakmamamız gerekiyor. Szymanski her zaman defansa yardım eden ve rakibe basan bir oyuncu" cevabını vermişti.
Bu yüzden Mourinho'nun ligin ikinci yarısında öğrencisine daha fazla ihtiyaç duyacağını ve astronomik bir teklif gelmemesi halinde satılmamasını istediği bildirildi. Yönetimin de bu karara saygı duyduğu ve Szymanski'yi satmama kararı aldığı vurgulandı.
BU SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon Fenerbahçe'de 54 maçta 12 gol, 15 asistle etkili bir performans ortaya koyan Szymanski bu sezon beklenenin altında kaldı. Polonyalı futbolcu 26 karşılaşmada 2 gol, 5 asistte kaldı.
SATIŞA ONAY ÇIKMADI
Polonyalı futbolcuyu Almanya başta olmak üzere Avrupa'dan çok sayıda takım kadrosunda görmek istese de hem yönetimden hem de teknik heyetten bu satışa onay çıkmadı. Özellikle teknik direktör Jose Mourinho'nun Szymanski'yi ikinci yarıda da kadroda kalması gerektiği yönünde rapor verdi.
KALMASININ NEDENİ
Mourinho'nun, Szymanski'yi kadroda tutmasının en büyük sebebi mücadeleci oyunu ve 10 numara olmasına rağmen maçta sürekli defansa yardım etmesi. Kötü bir ilk yarı geçirmesine ve taraftarın en çok eleştirdiği isimlerin başında gelse de Portekizli çalıştırıcı her karşılaşmadan sonra Szymanski için gelen sorulara, "Kadromda iki tane Szymanski olsa ikisini de oynatırım. Onu değerlendirirken sadece skor katkısına bakmamamız gerekiyor. Szymanski her zaman defansa yardım eden ve rakibe basan bir oyuncu" cevabını vermişti.
Bu yüzden Mourinho'nun ligin ikinci yarısında öğrencisine daha fazla ihtiyaç duyacağını ve astronomik bir teklif gelmemesi halinde satılmamasını istediği bildirildi. Yönetimin de bu karara saygı duyduğu ve Szymanski'yi satmama kararı aldığı vurgulandı.
BU SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon Fenerbahçe'de 54 maçta 12 gol, 15 asistle etkili bir performans ortaya koyan Szymanski bu sezon beklenenin altında kaldı. Polonyalı futbolcu 26 karşılaşmada 2 gol, 5 asistte kaldı.