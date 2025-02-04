Fenerbahçe, son noktayı Diouf ile koymak istiyor!

Ara transfer dönemi sonlanmadan önce son bir hamle daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Slavia Prag'ın 20 yaşındaki oyuncusu El-Hadji Malick Diouf'un transferi için harekete geçti.

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Fenerbahçe, son noktayı Diouf ile koymak istiyor!
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04 Şubat 2025 11:33
Diego Carlos ile transfer sezonunu açan Fenerbahçe, ardından Milan Skriniar, Anderson Talisca ve son olarak da Ognjen Mimovic'i renklerine bağladı.

Transferde hız kesmek istemeyen sarı-lacivertliler, bir takviye daha yapma kararı aldı ve hedefteki isim; Slavia Prag'ın 20 yaşındaki oyuncusu El- Hadji Malick Diouf...

Sol bekte, orta sahanın solunda ve stoper bölgesinde görev yapabilen solak oyuncu için harekat başlatma kararı alındı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Gelen bilgilere göre; sarı-lacivertli yönetim, zorunlu satın alma opsiyonuyla Diouf için kiralama teklifinde bulunacak.

Oyuncunun satın alma opsiyonu için de 15 milyon euro önerilecek. Bu hafta içinde Çekya ekibiyle bir görüşme planlanıyor.

SON TRANSFER OLACAK

Fenerbahçe'nin sözleşmesi 2028'de bitecek olan Senegalli genç yıldızı da renklerine bağlayıp, devre arası transferini kapatması bekleniyor. 

 

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