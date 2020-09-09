Fenerbahçe, sezonu deplasmanda açarken zorlanıyor

Fenerbahçe, lig tarihinde geride kalan 62 sezondaki ilk hafta maçlarında 40 galibiyet, 10 yenilgi aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe, sezonu deplasmanda açarken zorlanıyor
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09 Eylül 2020 16:11
Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında 11 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, deplasmandaki açılış müsabakalarında zorlanıyor.

Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonunun ardından lig açılışlarında çıktığı 4 deplasman maçında galibiyet alamadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakaların 2'sini kaybederken, 2'sinden beraberlikle ayrıldı.

Deplasmanda son sezon açılışını 2017-2018'de Göztepe'ye karşı yapan Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrılmıştı. 2016-2017 sezonunun ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Fenerbahçe, 2013-2014'ün ilk haftasında da dış sahada Konyaspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunun ilk haftasında ise deplasmanda Elazığspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, açılış maçlarında deplasmandaki son galibiyetini 2009-2010 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0'lık skorla almıştı.

Sezon açılışlarında 62 maçın 40'ını kazandı 

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 62 sezondaki ilk hafta maçlarında 40 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Sezona deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 21 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 7'şer kez galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Fenerbahçe, dış sahadaki son 9 açılış maçından 8'inde puan kaybetti.

İlk hafta maçları

Fenerbahçe'nin, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

 Sezon Maç   Sonuç
 1959  Fenerbahçe-MKE Ankaragücü  3-1
 1959-1960  Fenerbahçe-Feriköy  2-1
 1960-1961  Fenerbahçe-Vefa   3-0
 1961-1962 Fenerbahçe-Kasımpaşa

  4-3 
 1962-1963  Fenerbahçe-Kasımpaşa   0-0
 1963-1964  Fenerbahçe-Beyoğluspor  2-0
 1964-1965  Fenerbahçe-Beykoz   4-1
 1965-1966  Fenerbahçe-Beykoz   2-1
 1966-1967  Fenerbahçe-Altınordu   2-1
 1967-1968  Fenerbahçe-Feriköy   3-0
 1968-1969  Fenerbahçe-Gençlerbirliği   0-0
 1969-1970  Fenerbahçe-Vefa   1-0
 1970-1971  Fenerbahçe-İstanbulspor   1-0
 1971-1972  Bursaspor-Fenerbahçe   1-0
 1972-1973  Fenerbahçe-Adanaspor   4-0
 1973-1974  Samsunspor-Fenerbahçe   1-0
 1974-1975  Trabzonspor-Fenerbahçe   0-1
 1975-1976  Fenerbahçe-Zonguldakspor   2-2
 1976-1977  Fenerbahçe-Giresunspor   3-0
 1977-1978  Fenerbahçe-Samsunspor   2-1
 1978-1979  Kırıkkalespor-Fenerbahçe   0-4
 1979-1980  Fenerbahçe-Adanaspor   2-1
 1980-1981  Orduspor-Fenerbahçe   0-1
 1981-1982  Fenerbahçe-Boluspor   1-1
 1982-1983  Fenerbahçe-Antalyaspor   1-1
 1983-1984  Fenerbahçe-Boluspor   2-0
 1984-1985  Malatyaspor-Fenerbahçe   0-0
 1985-1986  Fenerbahçe-Kayserispor   3-2
 1986-1987  Fenerbahçe-Antalyaspor   2-0
 1987-1988  Fenerbahçe-Karşıyaka   2-1
 1988-1989  Rizespor-Fenerbahçe   0-5
 1989-1990  Altay-Fenerbahçe   2-1
 1990-1991  Fenerbahçe-Aydınspor   1-6
 1991-1992  Fenerbahçe-Aydınspor   1-2
 1992-1993  Fenerbahçe-Bakırköyspor   4-0
 1993-1994  Altay-Fenerbahçe   1-2
 1994-1995  Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy)   1-4
 1995-1996  Fenerbahçe-Karşıyaka   4-0
 1996-1997  Fenerbahçe-Samsunspor   4-1
 1997-1998  Fenerbahçe-Gaziantepspor   3-0 (Hükmen)
 1998-1999  Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe   0-0
 1999-2000  Fenerbahçe-Vanspor   3-0 (Hükmen)
 2000-2001  Kocaelispor-Fenerbahçe   0-4
 2001-2002  Fenerbahçe-Samsunspor   3-0
 2002-2003  Trabzonspor-Fenerbahçe   0-0
 2003-2004  Fenerbahçe-İstanbulspor   0-3
 2004-2005  Çaykur Rizespor-Fenerbahçe   2-2
 2005-2006  Gençlerbirliği-Fenerbahçe   0-0
 2006-2007  Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor   6-0
 2007-2008  İBB Spor-Fenerbahçe   2-0
 2008-2009  Gaziantepspor-Fenerbahçe   1-0
 2009-2010  Denizlispor-Fenerbahçe   0-2
 2010-2011  Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz)   4-0
 2011-2012  Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz)   1-0
 2012-2013  Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir)   1-1
 2013-2014  Torku Konyaspor-Fenerbahçe   3-2
 2014-2015  Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor   3-2
 2015-2016  Fenerbahçe-Eskişehirspor   2-0
 2016-2017  Medipol Başakşehir-Fenerbahçe   1-0
 2017-2018  Göztepe-Fenerbahçe  2-2
 2018-2019  Fenerbahçe-Bursaspor  2-1
 2019-2020  Fenerbahçe-Gaziantep FK  5-0


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