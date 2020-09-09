Fenerbahçe, sezonu deplasmanda açarken zorlanıyor

Sezon açılışlarında 62 maçın 40'ını kazandı

İlk hafta maçları

Sezon Maç Sonuç 1959 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü 3-1 1959-1960 Fenerbahçe-Feriköy 2-1 1960-1961 Fenerbahçe-Vefa 3-0 1961-1962 Fenerbahçe-Kasımpaşa



4-3 1962-1963 Fenerbahçe-Kasımpaşa 0-0 1963-1964 Fenerbahçe-Beyoğluspor 2-0 1964-1965 Fenerbahçe-Beykoz 4-1 1965-1966 Fenerbahçe-Beykoz 2-1 1966-1967 Fenerbahçe-Altınordu 2-1 1967-1968 Fenerbahçe-Feriköy 3-0 1968-1969 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 0-0 1969-1970 Fenerbahçe-Vefa 1-0 1970-1971 Fenerbahçe-İstanbulspor 1-0 1971-1972 Bursaspor-Fenerbahçe 1-0 1972-1973 Fenerbahçe-Adanaspor 4-0 1973-1974 Samsunspor-Fenerbahçe 1-0 1974-1975 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1 1975-1976 Fenerbahçe-Zonguldakspor 2-2 1976-1977 Fenerbahçe-Giresunspor 3-0 1977-1978 Fenerbahçe-Samsunspor 2-1 1978-1979 Kırıkkalespor-Fenerbahçe 0-4 1979-1980 Fenerbahçe-Adanaspor 2-1 1980-1981 Orduspor-Fenerbahçe 0-1 1981-1982 Fenerbahçe-Boluspor 1-1 1982-1983 Fenerbahçe-Antalyaspor 1-1 1983-1984 Fenerbahçe-Boluspor 2-0 1984-1985 Malatyaspor-Fenerbahçe 0-0 1985-1986 Fenerbahçe-Kayserispor 3-2 1986-1987 Fenerbahçe-Antalyaspor 2-0 1987-1988 Fenerbahçe-Karşıyaka 2-1 1988-1989 Rizespor-Fenerbahçe 0-5 1989-1990 Altay-Fenerbahçe 2-1 1990-1991 Fenerbahçe-Aydınspor 1-6 1991-1992 Fenerbahçe-Aydınspor 1-2 1992-1993 Fenerbahçe-Bakırköyspor 4-0 1993-1994 Altay-Fenerbahçe 1-2 1994-1995 Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy) 1-4 1995-1996 Fenerbahçe-Karşıyaka 4-0 1996-1997 Fenerbahçe-Samsunspor 4-1 1997-1998 Fenerbahçe-Gaziantepspor 3-0 (Hükmen) 1998-1999 Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe 0-0 1999-2000 Fenerbahçe-Vanspor 3-0 (Hükmen) 2000-2001 Kocaelispor-Fenerbahçe 0-4 2001-2002 Fenerbahçe-Samsunspor 3-0 2002-2003 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0 2003-2004 Fenerbahçe-İstanbulspor 0-3 2004-2005 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 2-2 2005-2006 Gençlerbirliği-Fenerbahçe 0-0 2006-2007 Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor 6-0 2007-2008 İBB Spor-Fenerbahçe 2-0 2008-2009 Gaziantepspor-Fenerbahçe 1-0 2009-2010 Denizlispor-Fenerbahçe 0-2 2010-2011 Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz) 4-0 2011-2012 Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz) 1-0 2012-2013 Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir) 1-1 2013-2014 Torku Konyaspor-Fenerbahçe 3-2 2014-2015 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor 3-2 2015-2016 Fenerbahçe-Eskişehirspor 2-0 2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0 2017-2018 Göztepe-Fenerbahçe 2-2 2018-2019 Fenerbahçe-Bursaspor 2-1 2019-2020 Fenerbahçe-Gaziantep FK 5-0

Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında 11 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, deplasmandaki açılış müsabakalarında zorlanıyor.Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonunun ardından lig açılışlarında çıktığı 4 deplasman maçında galibiyet alamadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakaların 2'sini kaybederken, 2'sinden beraberlikle ayrıldı.Deplasmanda son sezon açılışını 2017-2018'de Göztepe'ye karşı yapan Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrılmıştı. 2016-2017 sezonunun ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Fenerbahçe, 2013-2014'ün ilk haftasında da dış sahada Konyaspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunun ilk haftasında ise deplasmanda Elazığspor ile 1-1 berabere kalmıştı.Fenerbahçe, açılış maçlarında deplasmandaki son galibiyetini 2009-2010 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0'lık skorla almıştı.Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 62 sezondaki ilk hafta maçlarında 40 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.Sezona deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 21 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 7'şer kez galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Fenerbahçe, dış sahadaki son 9 açılış maçından 8'inde puan kaybetti.Fenerbahçe'nin, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: