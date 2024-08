Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresini 1-0 kazanan Fenerbahçe'nin golünü 90+1'de Diakite kendi ağlarına gönderdi.Uzatma dakikalarının 109. dakikasında Lille'den Aissa Mandi kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Lille'e beraberliği getiren golü 118. dakikada penaltıdan Jonathan David kaydetti.Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi play off turuna kalan taraf Lille olurken Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmış oldu.UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fransa'nın Lille takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdüğü oyunculardan Ferdi Kadıoğlu'nu sakatlık sebebiyle oynatamazken Bright Osayi-Samuel ile İrfan Can Kahveci'yi ise yedek soyundurdu.61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de değerlendirdi.Mourinho, Lille karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek ile Mert Hakan Yandaş oynarken hücum hattını Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Allan Saint-Maximin'den oluşturdu. Portekizli çalıştırıcı, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ise kulübede şans bekledi.Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.Adana Demirspor müsabakasının son anlarında oyundan çıkan Ferdi'nin, arka adale gerilmesi yaşadığı açıklandı.Maç öncesinde kendisini deneyen Ferdi'nin devam eden ağrıları nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi.Fenerbahçe, Lille karşısında sakatlık nedeniyle 1 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği isimlerden Ferdi Kadıoğlu, sakatlık nedeniyle takımını yalnız bıraktı.Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Lille karşısında sağ kanatta görev aldı.Geçtiğimiz sezon sol açıkta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmada sağ kanatta değerlendirildi.Adana Demirspor maçında teknik direktör Mourinho'nun 10 numara pozisyonunda oynattığı Tadic, Lille karşısında ise yeniden kanada çekildi.Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Lille karşısında yalnız bırakmadı.Maçtan saatler önce stat civarında toplanan taraftarlar, maç öncesinde de tezahüratlarla takımlarına destek verdi.Fenerbahçeli yöneticiler, Lille ekibi yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.Faruk Ilgaz Tesisleri'nde organize edilen dostluk yemeğine genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Rıfat Perahya, sportif direktör Mario Branco ile Lille Başkanı Olivier Letang, genel müdür yardımcısı Didier Roudet, spor koordinatörü Sylvain Armand ve UEFA Delegesi Iveta Stoyanova katıldı.Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı yerinde takip etti.Montella, müsabakayı yardımcılarıyla izledi.Maçın henüz 24. saniyesinde Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Tadic'in sağ kanattan yaptığı ortaya kafayı vuran Dzeko'nun vuruşu direğin yanından auta gitti.Maçın 25. dakikasında Fenerbahçe önce Szymanski ile sonra da Mert Hakan Yandaş ile uzak mesafeden kaleyi yokladı. İki müthiş vuruşu kaleci Chevalier güçlükle kornere çeldi.Maçın 29. dakikasında Fenerbahçe etkili geldi! Sol kanattan gelişen hızlı hücumda çizgiye inen Saint-Maximin topu kale ağzına çevirdi, kaleciyi geçen topa Szymanski'den önce savunmada Ribeiro müdahale etti.Maçın 37. dakikasında Lille gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen hücumda Gudmondsson'un kale ağzına çevirdiği top ağlara gitmek üzereyken Djiku çizgiden çıkardı.Maçın 38. dakikasında sağ kanatta Tadic'in sağ kanattan içeri çevirdiği topu sol çaprazdan kontrol eden Saint-Maximin'in plasesinde top direğin yanından auta gitti.Maçın 53. dakikasında hızlı gelişen hücumda İsmail Yüksek ceza alanı dışından sert bir vuruş yaptı, kaleci Chevalier iki hamlede topu kontrol etti.Maçın 57. dakikasında tribünlerden gelen bir madde sonrası Lille kalecisi Chevalier yerde kaldı ve oyun yaklaşık 5 dakika durdu.Maçın 62. dakikasında Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş yerine Youssef En-Nesyri, Mert Müldür yerine Osayi-Samuel oyuna dahil oldu. Bu değişiklikle birlikte Fenerbahçe çift forvete dönmüş oldu.Maçın 82. dakikasında Dzeko'nun kafayla indirdiği topa ceza alanı dışından çok sert vuran Osayi-Samuel'in vuruşu, direkten oyun alanına döndü.Maçın 85. dakikasında Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu ve Fenerbahçe, 3 santrfor ile sahada yer aldı.Maçın 90+1. dakikasında Fenerbahçe aradığı golü buldu. Oosterwolde'nin uzun taç atışında savunmada Diakite'den seken top ağlarla buluştu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.Maçın 109. dakikasında Lille 10 kişi kaldı. İrfan Can Kahveci'nin kafayla düzeltmek istediği topta ayağıyla topa müdahale etmek isteyen Mandi, direkt kırmızı gördü.Maçın 118. dakikasında Lille, Jonathan David'in penaltı atışından bulduğu gol ile durumu 1-1'e getirdi.Maçın 120. dakikasında Fenerbahçe bir kez daha direğe takıldı. En-Nesyri'nin indirdiği topa kafayı vuran Cenk, üst direği geçemedi.Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.1. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Tadic'in altı pas önüne yaptığı ortada Dzeko kafayı vurdu, top az farkla üstten dışarıya çıktı.25. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde savunmadan seken topu kapan İsmail, ceza yayı önünde bekleyen Szymanski'ye pasını attı. Szymanski'nin gelişine sert şutunda kaleci topu kornere çeldi. Aynı dakikada kullanılan kornerde savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Mert Hakan'ın sert şutunda kaleci Chevalier, meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.38. dakikada sarı-lacivertli ekip etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Mert Müldür'ün ara pasıyla savunma arkasında topla buluşan Tadic, arka direkteki Saint-Maximin'e pasını attı. Ceza sahasında topu kontrol eden Saint-Maximin'in ayak içiyle çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.54. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Dzeko'nun kafa ile indirdiği topla Lille ceza sahası önünde buluşan İsmail'in şutunda, kaleci Chevalier meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.72. dakikada Szymanski'nin savunma arkasına attığı topa hareketlenen En-Nesyri'nin kontrol etmek istediği meşin yuvarlak ayağından açıldı, kaleci Chevalier yatarak topu kontrol etti.73. dakikada orta sahada buluştuğu topla Fenerbahçe ceza alanına ilerleyen David, yayın önünden şutunu çekti, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.82. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Oosterwolde'nin kullandığı uzun taç atışında Dzeko, topu kafayla ceza yayı önüne indirdi. Osayi-Samuel'in sert şutunda meşin yuvarlak, yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.90. dakikada sarı-lacivertliler çok etkili geldi. Tadic'in sağ kanattan ortası savunmadan sekti, ceza sahası dışında topu kontrol eden Djiku, çok sert vurdu kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.90+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Oosterwolde'nin kullandığı uzun taçta ön direkte savunmadan seken top altı pas içinde Lille savunmasında Diakite'ye çarparak ağlara gitti:Karşılaşmanın normal süresi Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.116. dakikada Lille penaltı kazandı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Jose Maria Sanchez oyunu durdurdu. 114. dakikada gelişen Lille atağını izleyen Sanchez, David'in şutunda topun Oosterwolde'nin eline çarptığı gerekçesiyle penaltı kararını verdi. 118. dakikada penaltı atışını kullanan David topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi:120. dakikada En-Nesyri'nin kafayla pasında Cenk'in topa yine kafayla yaptığı vuruşta üst direkten dönen topu kaleci Chevalier, kontrol etti.ÜlkerJose Maria Sanchez, Inigo Prieto, Juan Lopez Mir (İspanya)Livakovic, Mert Müldür (Dk. 63 Osayi-Samuel), Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde (Dk. 119 Oğuz Aydın), İsmail Yüksek, Szymanski, Mert Hakan Yandaş (Dk. 62 En-Nesyri), Saint-Maximin (Dk. 75 İrfan Can Kahveci), Tadic (Dk. 85 Cenk Tosun), Dzeko (Dk. 91 Bartuğ Elmaz)Chevalier, Diakite, Meunier (Dk. 106 Toure), Alexsandro, Gudmundsson (Dk. 106 Ismaily), Gomes (Dk. 82 Mukau), Tiago Santos (Dk. 82 Mandi), Andre, Cabella (Dk. 69 Zhegrova), David, Haraldsson (Dk. 98 Sahraoui)Dk. 90+1 Diakite (Kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 118 David (Penaltıdan) (Lille)Dk. 109 Mandi (Lille)Dk. 8 Mert Müldür, Dk. 64 Djiku, Dk. 68 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Dk. 35 Alexsandro, Dk. 55 Gomes, Dk. 80 Zhegrova, Dk. (Lille)