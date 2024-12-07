Fenerbahçe 'rakiplerini' yenemiyor

Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de çarpıcı bir istatistik göze çarptı.
Bu sezon ligde oynadığı maçlarda ilk 5 sırada yer alan takımları mağlup edemeyen Fenerbahçe, bu kötü alışkanlığını Dolmabahçe'de de sürdürdü.
Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sez0n ligde yaşadığı 4 puan kaybını da ilk 5'te yer alan takımlar karşısında aldı.
İşte Fenerbahçe'nin puan kayıpları;
Göztepe 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Samsunspor 2-2 Fenerbahçe
Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe
Bu sezon ligde oynadığı maçlarda ilk 5 sırada yer alan takımları mağlup edemeyen Fenerbahçe, bu kötü alışkanlığını Dolmabahçe'de de sürdürdü.
Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sez0n ligde yaşadığı 4 puan kaybını da ilk 5'te yer alan takımlar karşısında aldı.
İşte Fenerbahçe'nin puan kayıpları;
Göztepe 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Samsunspor 2-2 Fenerbahçe
Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe