Fenerbahçe "rakiplerini" yenemiyor

Fenerbahçe, bu sezon ilk 5'te yer alan hiçbir takımı yenemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe 'rakiplerini' yenemiyor
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07 Aralık 2024 22:51
Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de çarpıcı bir istatistik göze çarptı.

Bu sezon ligde oynadığı maçlarda ilk 5 sırada yer alan takımları mağlup edemeyen Fenerbahçe, bu kötü alışkanlığını Dolmabahçe'de de sürdürdü.

Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sez0n ligde yaşadığı 4 puan kaybını da ilk 5'te yer alan takımlar karşısında aldı.

İşte Fenerbahçe'nin puan kayıpları;

Göztepe 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Samsunspor 2-2 Fenerbahçe
Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
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