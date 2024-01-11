Fenerbahçe, Rade Krunic transferini bitirdi

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Rade Krunic transferinde anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Rade Krunic transferini bitirdi
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11 Ocak 2024 03:30
Son güncelleme 11 Ocak 2024 03:43
Kış transfer döneminde kadrosuna 6 numara takviyesi yapmak isteyen ve uzun zamandır peşinde olduğu Milanlı Rade Krunic için görüşen Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. 

GÖRÜŞMELERDE MUTLU SON

Fenerbahçe, 30 yaşındaki Bosna-Hersekli yıldız için Milan'a 5 milyon euro artı bonuslar şeklinde bir teklif yaptı. Milan'ın bu teklifi kabul ettiği ve transferin kısa sürede açıklanacağı ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Rade Krunic ile senelik 3 milyon euro bandında sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

MILAN ANLAŞMAYI AÇIKLADI

Görüşmelerin büyük oranda tamamlanmasının ardından Milan CEO'su Giorgio Furlani, Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye transferini açıkladı.

Furlani yaptığı açıklamada "Rade Krunic'in, Fenerbahçe'ye transferinde her şey yolunda gidiyor. Krunic'e bol şans diliyoruz. Umarım Fenerbahçe'de başarılı işler yapar." ifadelerini kullandı.

DZEKO YARDIMCI OLDU

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko'nun Leandro Bonucci'nin ardından bu transferde Rade Krunic'i ikna etmek için elinden geleni yaptığı ortaya çıktı.

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Milan formasıyla 14 resmi maça çıkan Rade Krunic bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.



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