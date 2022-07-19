Fenerbahçe, Plea'da son aşamada

Kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un onayını aldıktan sonra Alassane Plea için Borussia Mönchengladbach'la görüşmelere başladı. Alman ekibi, oyuncu için Fenerbahçe'den 5 milyon euro talep etti. Ancak Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi 2023 Haziran'da bitecek olan golcü futbolcu için bu miktarı ödemek istemiyor. Uzun süredir yapılan görüşmelerden sonra Fenerbahçe, ilk yaptığı teklifi artırdı ve Bundesliga temsilcisine Plea için 4 milyon euro bonservis bedeli önerdi.
OYUNCUYLA PRENSİPTE ANLAŞILDI
29 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'den yıllık üç milyon euro ve üç senelik sözleşme talep etti. Sözleşmenin süresinde taraflar mutabık kalırken, takımın maliyetini düşürmek isteyen Fenerbahçe'ye yıllık ücret fazla geldi. Fransız golcüyle ve menajeriyle yapılan son görüşmede oyuncuya 2 milyon 750 bin euro maaş teklif edildi. Taraflar büyük ölçüde anlaştı. Plea ile yapılacak sözleşmede başarı bonuslarının yanı sıra gol bonuslarının da bulunacağı belirtildi. Oyuncuyla prensipte söz kesen Sarı-Lacivertliler, M'Gladbach ile ise pazarlıklarını sürdürüyor.
KÖŞEYE SIKIŞMIŞ DURUMDA
Alman basınına yansıyan haberlere göre de tarafların anlaşması yakın. Gladbach, Plea'nın ocak ayında istediği takıma bedelsiz gitme hakkı bulunmasından dolayı oyuncudan para kazanmak istiyor. Fransız golcünün Fenerbahçe'den başka ciddi talibinin bulunmaması da Almanları köşeye sıkıştıran bir başka etken... Alman temsilcisi, 4 milyon euro bonservisi kabul ederse imzalar atılacak. Fenerbahçe cephesinden alınan bilgilere göre ise; transfer bu hafta içinde mutlu sonla bitecek. Hatta Dinamo Kiev'le oynanacak maçtan sonra transfer açıklanacak.
OYUNCUYLA PRENSİPTE ANLAŞILDI
29 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'den yıllık üç milyon euro ve üç senelik sözleşme talep etti. Sözleşmenin süresinde taraflar mutabık kalırken, takımın maliyetini düşürmek isteyen Fenerbahçe'ye yıllık ücret fazla geldi. Fransız golcüyle ve menajeriyle yapılan son görüşmede oyuncuya 2 milyon 750 bin euro maaş teklif edildi. Taraflar büyük ölçüde anlaştı. Plea ile yapılacak sözleşmede başarı bonuslarının yanı sıra gol bonuslarının da bulunacağı belirtildi. Oyuncuyla prensipte söz kesen Sarı-Lacivertliler, M'Gladbach ile ise pazarlıklarını sürdürüyor.
KÖŞEYE SIKIŞMIŞ DURUMDA
Alman basınına yansıyan haberlere göre de tarafların anlaşması yakın. Gladbach, Plea'nın ocak ayında istediği takıma bedelsiz gitme hakkı bulunmasından dolayı oyuncudan para kazanmak istiyor. Fransız golcünün Fenerbahçe'den başka ciddi talibinin bulunmaması da Almanları köşeye sıkıştıran bir başka etken... Alman temsilcisi, 4 milyon euro bonservisi kabul ederse imzalar atılacak. Fenerbahçe cephesinden alınan bilgilere göre ise; transfer bu hafta içinde mutlu sonla bitecek. Hatta Dinamo Kiev'le oynanacak maçtan sonra transfer açıklanacak.