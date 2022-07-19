Fenerbahçe, Plea'da son aşamada

Kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen, teknik direktör Jorge Jesus'un onayını aldıktan sonraiçingörüşmelere başladı. Alman ekibi, oyuncu için Fenerbahçe'dentalep etti. Ancak Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi 2023 Haziran'da bitecek olan golcü futbolcu için bu miktarı ödemek istemiyor. Uzun süredir yapılan görüşmelerden sonra Fenerbahçe, ilk yaptığı teklifi artırdı ve Bundesliga temsilcisine Plea içinbonservis bedeli önerdi.29 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'den yıllık üç milyon euro ve üç senelik sözleşme talep etti. Sözleşmenin süresinde taraflar mutabık kalırken, takımın maliyetini düşürmek isteyen Fenerbahçe'ye yıllık ücret fazla geldi. Fransız golcüyle ve menajeriyle yapılan son görüşmede oyuncuyateklif edildi. Taraflar büyük ölçüde anlaştı. Plea ile yapılacak sözleşmede başarı bonuslarının yanı sıra gol bonuslarının da bulunacağı belirtildi. Oyuncuyla prensipte söz kesen Sarı-Lacivertliler, M'Gladbach ile ise pazarlıklarını sürdürüyor.Alman basınına yansıyan haberlere göre de tarafların anlaşması yakın. Gladbach, Plea'nın ocak ayında istediği takıma bedelsiz gitme hakkı bulunmasından dolayı oyuncudan para kazanmak istiyor. Fransız golcünün Fenerbahçe'den başka ciddi talibinin bulunmaması da Almanları köşeye sıkıştıran bir başka etken...Fenerbahçe cephesinden alınan bilgilere göre ise; transfer bu hafta içinde mutlu sonla bitecek. Hatta Dinamo Kiev'le oynanacak maçtan sonra transfer açıklanacak.