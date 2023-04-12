Fenerbahçe pes etmiyor!

Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü bu 5 mücadelede hanesine toplam 13 puan yazdırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe pes etmiyor!
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12 Nisan 2023 10:44
Fenerbahçe, ligde geriye düştüğü maçlarda kolay kolay pes etmiyor. Sarı-Lacivertliler, 8 karşılaşmada skor olarak dezavantajlı konuma geldi.

Bu mücadelelerde Antalyaspor, Kasımpaşa, Alanya ve son olarak Karagümrük'ü deviren Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demir ile ise deplasmanda berabere kaldı.

Sarı-Lacivertliler, yenik duruma düştüğü bu 5 mücadelede hanesine toplam 13 puan yazdırdı. 

 
 

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