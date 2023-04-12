Fenerbahçe, ligde geriye düştüğü maçlarda kolay kolay pes etmiyor. Sarı-Lacivertliler, 8 karşılaşmada skor olarak dezavantajlı konuma geldi.Bu mücadelelerde Antalyaspor, Kasımpaşa, Alanya ve son olarak Karagümrük'ü deviren Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demir ile ise deplasmanda berabere kaldı.Sarı-Lacivertliler, yenik duruma düştüğü bu 5 mücadelede hanesine toplam 13 puan yazdırdı.