Fenerbahçe, Partizan ile karşılaşacak

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin oynayacağı bir hazırlık mücadelesi daha açıklandı.
Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan, 2 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'nın Graz şehrinde Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapacaklarını duyurdu.
Daha önce çıkan haberlerde teknik direktör Jorge Jesus'un sezon öncesi olabildiğince fazla hazırlık maçı oynamak ve takıma oyun alışkanlığı kazandırmak istediği ifade edilmişti.
Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan, 2 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'nın Graz şehrinde Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapacaklarını duyurdu.
Daha önce çıkan haberlerde teknik direktör Jorge Jesus'un sezon öncesi olabildiğince fazla hazırlık maçı oynamak ve takıma oyun alışkanlığı kazandırmak istediği ifade edilmişti.