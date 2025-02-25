Fenerbahçe Opet'te hedef yarı final

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Euroleague yarı final play-in rövanş maçında 26 Şubat Çarşamba günü İtalya'nın Beretta Famila takımını ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet'te hedef yarı final
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25 Şubat 2025 09:47
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Bu sezon FIBA Kadınlar Euroleague'inde oynadığı tüm maçları kazanan sarı-lacivertli ekip, İtalya'da oynanan ilk maçta rakibini 86-80 mağlup etmişti.

Oynanacak müsabakanın ardından turu geçen takım 6'lı Final'de yarı finale, kaybeden takım ise 6'lı Final'de çeyrek finale kalacak.


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