Fenerbahçe Opet, deplasmanda avantajı kaptı

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, deplasmanda avantajı kaptı
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21 Şubat 2023 22:34
 Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımını 3-2 mağlup etti.

Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-14, 27-29, 25-23, 22-25 ve 15-10'luk setlerle kazandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 2 Mart Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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