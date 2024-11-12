Fenerbahçe, Onuralp Bitim'i geri çağırabilir; İşte o madde!

Fenerbahçe Beko'nun sezon sonuna kadar Bayern'e kiraladığı Onuralp Bitim'i sezon içinde geri çağırma hakkı bulunuyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Onuralp Bitim'i geri çağırabilir; İşte o madde!
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12 Kasım 2024 15:42
Onuralp Bitim resmen Fenerbahçe Beko'ya katıldı ve Bayern Münih'e kiralık olarak transfer oldu. Ancak iki kulüp arasındaki anlaşma önemli bir madde içeriyor.

BasketNews'in haberine göre; eğer Bayern EuroLeague'de play-off yapamazsa Fenerbahçe, Bitim'i geri çağırabilir.

EuroLeague'de normal sezon 11 Nisan'da sona erecek ve Play-In 18 Nisan'da tamamlanacak.

Eğer Bayern ilk 8'e kalamazsa, Fenerbahçe, Onuralp Bitim'i Türkiye Ligi sezonunun geri kalanı için geri getirme opsiyonuna sahip olacak.

Bitim NBA'deki çaylak sezonunda Chicago Bulls'ta maç başına 12 dakikada 3.5 sayı, 1.4 ribaund ve 0.6 asist ortalamaları yakaladı. Ayrıca G League'de Windy City Bulls formasıyla 12 maça çıkan Bitim, maç başına 32 dakikada 16.7 sayı, 3.9 ribaund ve 3.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

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